В Улан-Удэ убрали «зебру» на Борсоева

В комитете по транспорту администрации Улан-Удэ горожан предупредили об изменениях на проезжей части по улице Борсоева.Так, там убрали регулируемый пешеходный переход, перенесли остановку «ул. Борсоева (Сизо)» и демаркировали дорожную разметку.«Светофор переведен в режим желтого моргания для дальнейшего демонтажа», - добавили в профильном комитете.