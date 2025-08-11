Общество 11.08.2025 в 15:55
В Улан-Удэ убрали «зебру» на Борсоева
А дорожную разметку демаркировали
Текст: Карина Перова
В комитете по транспорту администрации Улан-Удэ горожан предупредили об изменениях на проезжей части по улице Борсоева.
Так, там убрали регулируемый пешеходный переход, перенесли остановку «ул. Борсоева (Сизо)» и демаркировали дорожную разметку.
«Светофор переведен в режим желтого моргания для дальнейшего демонтажа», - добавили в профильном комитете.
Так, там убрали регулируемый пешеходный переход, перенесли остановку «ул. Борсоева (Сизо)» и демаркировали дорожную разметку.
«Светофор переведен в режим желтого моргания для дальнейшего демонтажа», - добавили в профильном комитете.
Тегиулица Борсоева дорога