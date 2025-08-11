Общество 11.08.2025 в 16:51

В Бурятии джидинцы увековечили память погибших бойцов СВО

В селе Дырестуй открыли мемориальный комплекс
Текст: Карина Перова
Фото: администрация Джидинского района
В селе Дырестуй Джидинского района Бурятии состоялось торжественное открытие мемориального комплекса, посвященного памяти земляков, отдавших свои жизни при исполнении воинского долга в ходе СВО.

Мемориал, возведенный на средства родных и близких бойцов, призван стать местом скорби и гордости для всех, кто знал погибших героев, а также для будущих поколений. Здесь высечены имена девяти участников спецоперации: Баира Будажапова, Леонида Горохова, Радика Зиннатова, Артура Лыгденова, Дагбы Санжиева, Александра Хандуева, Александра Цыренова, Андрея Цыбикова и Евгения Чойдонова.

«Открытие мемориала сопровождалось митингом, в котором приняли участие родные и близкие погибших, представители районной и сельской администрации, ветераны, военнослужащие и жители села», - рассказали в администрации района.
мемориальный комплекс СВО

