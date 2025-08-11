Общество 11.08.2025 в 17:17

Четверть миллиона хотели содрать энергетики с жительницы Улан-Удэ

Женщине пришлось отбиваться от необоснованных претензий в суде
Текст: Андрей Константинов
Четверть миллиона хотели содрать энергетики с жительницы Улан-Удэ
Фото: архив «Номер один»
Жительнице Улан-Удэ пришлось идти в суд, чтобы защитить свой кошелек от потери огромной суммы, которую ей выставили энергетики. Женщина, проживающая в частном доме, регулярно оплачивала электроэнергию по показаниям счетчика и не имела долгов. Внезапно, в марте 2025 года ей доначислили более 250 000 рублей по акту безучетного потребления электроэнергии. 

Выплачивать огромную сумму горожанка не стала, а вместо этого подала иск в суд с требованием признать акт и доначисления незаконными. В своем заявлении она сообщила, что не вмешивалась в работу прибора учета и является добросовестным плательщиком за электричество. 

Рассмотрев материалы дела, суд с доводами женщины согласился. 

«Ответчиком нарушена процедура составления акта, не доказан факт вмешательства истца в работу прибора учета. Поэтому исковые требования горожанки удовлетворены, акт отменен, начисления аннулированы. Решение не обжаловано, вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного райсуда Улан-Удэ.
