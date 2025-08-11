В Улан-Удэ на Борсоева водителям придется ехать по встречке

В Улан-Удэ сегодня вечером начнется ремонт на улице Борсоева в районе перекрестка с улицей Фрунзе, где ранее раскапывали дорогу для реконструкции инженерных сетей.Как сообщили в администрации Советского района, из-за этого будут перекрыты три полосы движения от Горсада в сторону Элеватора. Объезд будет обустроен на одной из встречных полос движения.