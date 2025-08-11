Общество 11.08.2025 в 17:52

В Улан-Удэ на Борсоева водителям придется ехать по встречке

Сегодня вечером там начнется ремонт
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сегодня вечером начнется ремонт на улице Борсоева в районе перекрестка с улицей Фрунзе, где ранее раскапывали дорогу для реконструкции инженерных сетей. 

Как сообщили в администрации Советского района, из-за этого будут перекрыты три полосы движения от Горсада в сторону Элеватора. Объезд будет обустроен на одной из встречных полос движения. 
