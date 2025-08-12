Общество 12.08.2025 в 09:34
В Бурятии автоледи на иномарке сбила молодого мотоциклиста
Парня с травмами доставили в больницу
Текст: Елена Кокорина
Вечером в Селенгинском районе Бурятии 44-летняя водитель автомобиля «Тойота Королла» сбила 21-летнего мотоциклиста. ДТП произошло в г. Гусиноозерск.
- При повороте налево водитель иномарки не предоставила преимущества в движении водителю мотоцикла «Ролиз». В результате столкновения мотоциклист без прав получил травмы различной степен тяжести, - прокомментировали в ГИБДД республики.
Вчера на территории республики было выявлено свыше 300 нарушений ПДД. Задержаны и отстранены от права управления ТС 19 нетрезвых водителей. За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 17 аварий с механическими повреждениями ТС. Есть ДТП с пострадавшими.
Фото: ГИБДД РБ
ТегиДТП