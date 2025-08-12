В Бурятии автоледи на иномарке сбила молодого мотоциклиста

Вечером в Селенгинском районе Бурятии 44-летняя водитель автомобиля «Тойота Королла» сбила 21-летнего мотоциклиста. ДТП произошло в г. Гусиноозерск.

- При повороте налево водитель иномарки не предоставила преимущества в движении водителю мотоцикла «Ролиз». В результате столкновения мотоциклист без прав получил травмы различной степен тяжести, - прокомментировали в ГИБДД республики.

Вчера на территории республики было выявлено свыше 300 нарушений ПДД. Задержаны и отстранены от права управления ТС 19 нетрезвых водителей. За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 17 аварий с механическими повреждениями ТС. Есть ДТП с пострадавшими.

Фото: ГИБДД РБ