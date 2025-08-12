Горячая вода в Улан-Удэ дошла не до всех. Многие жители столицы Бурятии жалуются, что благо цивилизации дали, но вода еще холодная. «Тёпленькую» все ждут со вчерашнего дня.Как заявили в ПАО ТГК-14, теплотрассы перевели на циркуляционный режим, ведутся работы по постепенному увеличению температуры теплоносителя.«После достижения необходимой температуры представители управляющих организаций приступят к последовательному подключению горячей воды в жилых домах», - заключили в ресурсоснабжающей организации.