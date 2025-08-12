Общество 12.08.2025 в 09:37
Горячая вода в Улан-Удэ дошла не до всех
«Тёпленькую» все ждут с 11 августа
Текст: Карина Перова
Горячая вода в Улан-Удэ дошла не до всех. Многие жители столицы Бурятии жалуются, что благо цивилизации дали, но вода еще холодная. «Тёпленькую» все ждут со вчерашнего дня.
Как заявили в ПАО ТГК-14, теплотрассы перевели на циркуляционный режим, ведутся работы по постепенному увеличению температуры теплоносителя.
«После достижения необходимой температуры представители управляющих организаций приступят к последовательному подключению горячей воды в жилых домах», - заключили в ресурсоснабжающей организации.
