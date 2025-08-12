Общество 12.08.2025 в 11:25

Шаман из Бурятии отпразднует с супругой золотую свадьбу

В Зун-Мурино будут чествовать семью Батора и Валентины Парпаевых
Текст: Карина Перова
Шаман из Бурятии отпразднует с супругой золотую свадьбу
Фото: минсоцзащиты Бурятии
В поселке Зун-Мурино Тункинского района Бурятии 14 августа будут чествовать семью Батора и Валентины Парпаевых. Пара отпразднует «золотую свадьбу» – 50 лет совместной жизни.

Они знают друг друга с детства, выросли на одной улице села и все свободное время проводили вместе в большой компании ровесников-соседей. После демобилизации со срочной службы Батора влюбленные поженились.

Батор Шойропович родился 4 апреля 1954 года в многодетной семье, где воспитали трех дочерей и пятерых сыновей. С 1974 по 1994 год проработал водителем Зун-Муринского леспромхоза. Затем до ухода на пенсию в 2008 году трудился водителем рудовозного автомобиля ПАО «Бурятзолото».

«Батор Шойропович принял от предков рода дар и на протяжении долгих лет консультирует обращающихся к нему людей посредством общения с миром духов предков в решении их житейских проблем и вопросам исцеления», - отметили в минсоцзащиты Бурятии.

Валентина Павловна родилась 22 февраля 1955 года в селе Тунка. В начале 60-х годов семья переехала в Зун-Мурино. Она окончила курсы бухгалтеров в Улан-Удэнском техникуме механизации и бухучета. После вернулась в Зун-Мурино, где до выхода на пенсию в 1995 году проработала с бухгалтером, инспектором отдела кадров и по совместительству председателем профсоюза Зун-Муринского леспромхоза.

У четы Парпаевых двое детей, один внук и три внучки.
золотая свадьба 50 лет

ЗУРХАЙ
с 6 по 12 августа

