Общество 12.08.2025 в 11:50

Покалеченному в Бурятии коту собрали в помощь десятки тысяч рублей

Один из местных жителей передал Августу 50 тысяч
Текст: Елена Кокорина
На прошлой неделе в Бурятии для помощи покалеченному коту, оставшемуся без уха, объявили сбор средств. Местные жители откликнулись сразу и всего несколько дней спустя волонтеры поделились радостной новостью о пополнении их счета сразу на десятки тысяч рублей.

- Полностью оплачен долг в клинике – было 60.750₽, а сейчас он закрыт по нулям. Спасибо огромное всем, кто помог Августу. Теперь он спокойно лечится в клинике. Отдельно отметим, что супруг девушки, по чьей просьбе мы его забрали, перевел для Августа 50 тысяч рублей, что и позволило разом закрыть весь долг. Благодаря вам Август теперь получает всю необходимую помощь, - рассказали в ТГ-канале «Фонд «Собака счастья».

Помимо этого, на собранные деньги волонтерам удалось приобрести два мешка спецкорма для собак, мешок крупы на передержку для варки каши, пять мешков кошачьего корма и паштеты для маленьких питомцев.

- На долг за Петровича нам удалось собрать 20 тысяч, которые вчера утром внесли в клинику «Айболит». Осталось еще 100 тыс. Все вы, кто не пролистал мимо, а предпринял хоть что-то — вы потрясающие! Лучшее, что у нас есть во всей этой тяжёлой работе: с выгоранием, с долгами, с болезнями и травмами, с людской жестокостью и безответственностью — это ваша поддержка, помощь и добрые слова, - пишут волонтеры в своей группе.

Напомним, что душераздирающее видео с покалеченным котом, при неизвестных обстоятельствах оставшимся без уха опубликовали в соцсетях вечером 6 августа. Чтобы оказать бедолаге хоть какую-то помощь у волонтеров не хватало средств, потому они обратились с просьбой к участливым горожанам. Безухого котейку назвали Августом и попросили у местных жителей посильной помощи.

   

Фото: ТГ-канал «Фонд «Собака счастья»

помощь животные волонтеры

