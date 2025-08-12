Общество 12.08.2025 в 12:19
В Улан-Удэ мужчина выращивает арбузы, виноград и почти 50 сортов цветов
Свой двор украсил Владимир Тюменцев
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ талантливый садовник радует красотой всех жителей Стеклозавода. Владимир Тюменцев превратил обычный участок земли в настоящий ботанический сад. Также он разводит виноград, персики и арбузы.
Владимир – уроженец Закаменского района, трепетную любовь к растениям унаследовал от бабушки. Благодаря своему профессиональному образованию биолога-охотоведа, каждый кустик и деревце получает особую заботу и внимание, а весь двор цветет яркими красками круглый сезон.
«Пять лет создаю вокруг себя красоту. Посадил почти 50 сортов цветов – от простых ромашек до роскошных лилий. Есть и овощи, и фрукты. Всё ухожено, аккуратно. Рядом жена, помогает ухаживать за растениями и огородом», - рассказал Владимир.
