Общество 12.08.2025 в 12:19

В Улан-Удэ мужчина выращивает арбузы, виноград и почти 50 сортов цветов

Свой двор украсил Владимир Тюменцев
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ мужчина выращивает арбузы, виноград и почти 50 сортов цветов
Фото: администрация Советского района
В Улан-Удэ талантливый садовник радует красотой всех жителей Стеклозавода. Владимир Тюменцев превратил обычный участок земли в настоящий ботанический сад. Также он разводит виноград, персики и арбузы.

Владимир – уроженец Закаменского района, трепетную любовь к растениям унаследовал от бабушки. Благодаря своему профессиональному образованию биолога-охотоведа, каждый кустик и деревце получает особую заботу и внимание, а весь двор цветет яркими красками круглый сезон.

«Пять лет создаю вокруг себя красоту. Посадил почти 50 сортов цветов – от простых ромашек до роскошных лилий. Есть и овощи, и фрукты. Всё ухожено, аккуратно. Рядом жена, помогает ухаживать за растениями и огородом», - рассказал Владимир.

сад Стеклозавод арбузы

