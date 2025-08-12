В нацпарке Бурятии начали раскладывать соль

В Тункинском национальном парке в Бурятии госинспекторы Кыренского инспекторского участка начали раскладывать в лесу полезные угощения для животных. С 10 по 11 августа они обустроили десять солонцов. Еще планируют подготовить двадцать таких мест.До конца осени сотрудники обновят 80 солонцов. Биотехнические мероприятия пройдут на всей территории нацпарка.«Соль необходима животным для поддержания нормального состава крови, укрепления иммунитета, сохранения аппетита и высокой активности, особенно в суровые зимние месяцы. Основную пользу получают копытные животные, однако часто сюда заглядывают также зайцы, белки и даже медведи», - отметили специалисты.