Жительнице Улан-Удэ пришлось прервать поездку в Москву по вине ТГК-14

Из-за аварии на сетях компании пострадала квартира женщины
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
Железнодорожный райсуд Улан-Удэ рассмотрел иск горожанки к ТГК-14. Женщина требовала взыскать с энергокомпании материальный ущерб, компенсацию морального вреда, а также стоимость авиабилетов из Москвы в Улан-Удэ и обратно.

Свой иск улан-удэнка мотивировала тем, что в 2024 году на сетях ТГК-14 произошла авария. В результате прорыва трубы в колодце возле многоквартирного дома хлынувшая вода затопила подполье в ее квартире, также там обрушились стены и печь. Позже из-за сырости в помещении образовались грибок и плесень, что негативно повлияло на ее здоровье. 

Происшествие случилось, когда женщина находилась в Москве по делам. Из-за потопа ей пришлось прервать поездку и срочно возвращаться в Улан-Удэ.

Примечательно, что горожанка хотела мирно договориться с ТГК-14 на счет возмещения ущерба, но в компании ей отказали. Женщине ничего не оставалось, как идти в суд.

«При рассмотрении дела установлено, что авария, в результате которой была затоплена квартира истца, произошла из-за ненадлежащего содержания сетей горячего водоснабжения ПАО «ТГК-14». Суд признал компанию виновной в причинении ущерба имуществу истца и взыскал в пользу женщины сумму ущерба (на основании экспертизы), стоимость авиабилетов из Москвы в Улан-Удэ и обратно, а также компенсацию морального вреда. Решение не было обжаловано и вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного райсуда Улан-Удэ.
