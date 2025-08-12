Наркоман в Улан-Удэ спрятал мефедрон в телефон

В Улан-Удэ росгвардейцы в один вечер задержали сразу двоих наркоманов. У одного из них они обнаружили сверток конопли, у другого – пакетик с мефедроном.

- В Октябрьском районе сотрудники группы задержания вневедомственной охраны заметили мужчину, схожего по приметам с оперативной ориентировкой. В защитном чехле телефона у него обнаружили полиэтиленовый сверток с белым порошком. Задержанного 46-летнего горожанина доставили в отдел полиции. Результаты экспертизы показали, что белый порошок в свертке является наркотическим веществом «мефедрон». За незаконный оборот наркотиков возбуждено уголовное дело, - рассказали в Росгвардии республики.

Еще одного мужчину с наркотиками задержали в Железнодорожном районе, обратив внимание на прохожего, который шатался.

- Молодой человек при виде патрульного наряда попытался скрыться среди жилых домов, но все же попался в руки росгвардейцев. В ходе проверки документов и личного досмотра в кармане его брюк обнаружили полиэтиленовый сверток травянистой массой с характерным запахом дикорастущей конопли. Задержанный, 19-летний ранее судимый улан-удэнец, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - добавили в ведомстве.

Фото: Росгвардия Бурятии