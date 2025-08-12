Общество 12.08.2025 в 13:18
В Бурятии разобрали пролет аварийного Нюгуйского моста
Также там уставили бетонные блоки, чтобы никто не лез
Текст: Карина Перова
В Джидинском районе Бурятии специалисты местной администрации разобрали пролет аварийного Нюгуйского моста. Также там установили бетонные блоки, чтобы никто не лез. Напомним, ранее жителей просили не передвигаться по опасному сооружению.
Мост признали аварийным в 2024 году. Движение по нему запрещено для всех видов транспорта и пешеходов. Сейчас функционирует объездная дорога через понтонную переправу в селе Зарубино.
«Что касается капитального ремонта моста, то проектная документация уже прошла экспертизу и передана в ГКУ. Организацией работ будет заниматься «Бурятрегионавтодор». В скором времени будут проведены торги для выбора подрядчика», - сообщили в районной газете «Джидинка».
Первый этап реконструкции моста начнется зимой 2025-26 годов, добавили в группе «Джида-инфо 24/7».
Мост признали аварийным в 2024 году. Движение по нему запрещено для всех видов транспорта и пешеходов. Сейчас функционирует объездная дорога через понтонную переправу в селе Зарубино.
«Что касается капитального ремонта моста, то проектная документация уже прошла экспертизу и передана в ГКУ. Организацией работ будет заниматься «Бурятрегионавтодор». В скором времени будут проведены торги для выбора подрядчика», - сообщили в районной газете «Джидинка».
Первый этап реконструкции моста начнется зимой 2025-26 годов, добавили в группе «Джида-инфо 24/7».