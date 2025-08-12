Общество 12.08.2025 в 13:18

В Бурятии разобрали пролет аварийного Нюгуйского моста

Также там уставили бетонные блоки, чтобы никто не лез
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии разобрали пролет аварийного Нюгуйского моста
Фото: группа «Джида-инфо 24/7»
В Джидинском районе Бурятии специалисты местной администрации разобрали пролет аварийного Нюгуйского моста. Также там установили бетонные блоки, чтобы никто не лез. Напомним, ранее жителей просили не передвигаться по опасному сооружению.

Мост признали аварийным в 2024 году. Движение по нему запрещено для всех видов транспорта и пешеходов. Сейчас функционирует объездная дорога через понтонную переправу в селе Зарубино.

«Что касается капитального ремонта моста, то проектная документация уже прошла экспертизу и передана в ГКУ. Организацией работ будет заниматься «Бурятрегионавтодор». В скором времени будут проведены торги для выбора подрядчика», - сообщили в районной газете «Джидинка».

Первый этап реконструкции моста начнется зимой 2025-26 годов, добавили в группе «Джида-инфо 24/7».
Теги
Нюгуйский мост Джидинский район

Все новости

В Бурятии разобрали пролет аварийного Нюгуйского моста
12.08.2025 в 13:18
Наркоман в Улан-Удэ спрятал мефедрон в телефон
12.08.2025 в 13:09
Жительнице Улан-Удэ пришлось прервать поездку в Москву по вине ТГК-14
12.08.2025 в 13:02
В нацпарке Бурятии начали раскладывать соль
12.08.2025 в 12:49
«Уникальный» светофор в Улан-Удэ собрал гигантскую пробку
12.08.2025 в 12:21
В Улан-Удэ мужчина выращивает арбузы, виноград и почти 50 сортов цветов
12.08.2025 в 12:19
В Бурятии почти 11 часов искали ушедшую за грибами женщину
12.08.2025 в 11:52
Покалеченному в Бурятии коту собрали в помощь десятки тысяч рублей
12.08.2025 в 11:50
Глава Бурятии посетил перепелиную ферму
12.08.2025 в 11:41
Шаман из Бурятии отпразднует с супругой золотую свадьбу
12.08.2025 в 11:25
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 августа

Читайте также
Наркоман в Улан-Удэ спрятал мефедрон в телефон
За умение прятать ему вручили уголовное дело
12.08.2025 в 13:09
Жительнице Улан-Удэ пришлось прервать поездку в Москву по вине ТГК-14
Из-за аварии на сетях компании пострадала квартира женщины
12.08.2025 в 13:02
В нацпарке Бурятии начали раскладывать соль
Она полезна для диких животных
12.08.2025 в 12:49
«Уникальный» светофор в Улан-Удэ собрал гигантскую пробку
Власти уже пообещали его отрегулировать
12.08.2025 в 12:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru