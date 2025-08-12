В Бурятии во время уборки на Байкале волонтеры нашли деньги

Экоактивист Бурятии Чингис Болотов рассказал об интересных находках, которые накануне обнаружили волонтеры при уборке побережья Байкала. Помимо носков, подноса в хохломе, кресла, надувного матраса и другого хлама им удалось найти 50 рублей – именно такую сумму они откопали среди мусора во время субботника.

- Среди необычных мусорных находок — волан для тенниса и флаг России. Было много и гардеробных находок: носки, трусы, тапки. Видимо, отдыхающие настолько качественно отдыхают, что вместе с совестью теряют и свои вещи, - пишет Болотов.

Экоакция «Чистый Байкал» прошла 8 августа в Максимихе, объединив 180 участников из разных стран. Волонтеры прошли всю территорию поселка Максимиха и прилегающие зоны, собрав 160 мешков мусора.

Напомним, что субботник проводится ежегодно в преддверии международного спортивного марафона «Чистый Байкал». Это единственное беговое событие, которое проходит среди живописнейших пейзажей побережья Баргузинского залива озера Байкал.

Фото: Чингис Болотов