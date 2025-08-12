В Бурятии проложат дорогу к свиньям

Госэкспертиза Бурятии выдала положительное заключение на строительство подъездной автодороги, связывающей Усть-Брянь и свинокомплекс «Восточно-Сибирский» в Заиграевском районе. Как сообщили в ведомстве, протяженность этой двухполосной дороги составит около 3,4 км.«На дороге предусмотрен монтаж водопропускных труб, устройство освещения, переустройство линий связи, а в конце трассы – строительство парковки на 50 машино-мест и разворотной площадки. Для регулирования движения предусматривается установка дорожных знаков, металлического барьерного ограждения, а также нанесение дорожной разметки», - рассказали в Госэкспертизе.Во сколько обойдется строительство дороги и когда оно начнется, в ведомстве не уточнили.