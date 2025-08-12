Общество 12.08.2025 в 14:15

В Бурятии проложат дорогу к свиньям

Во сколько это обойдется бюджету, пока не известно
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии проложат дорогу к свиньям
Фото: архив «Номер один»
Госэкспертиза Бурятии выдала положительное заключение на строительство подъездной автодороги, связывающей Усть-Брянь и свинокомплекс «Восточно-Сибирский» в Заиграевском районе. Как сообщили в ведомстве, протяженность этой двухполосной дороги составит около 3,4 км.

«На дороге предусмотрен монтаж водопропускных труб, устройство освещения, переустройство линий связи, а в конце трассы – строительство парковки на 50 машино-мест и разворотной площадки. Для регулирования движения предусматривается установка дорожных знаков, металлического барьерного ограждения, а также нанесение дорожной разметки», - рассказали в Госэкспертизе.

Во сколько обойдется строительство дороги и когда оно начнется, в ведомстве не уточнили.
Теги
дорога

Все новости

В Улан-Удэ водитель протаранил табачный киоск и влетел в остановку
12.08.2025 в 15:07
Жителям Улан-Удэ заменили трухлявую лестницу
12.08.2025 в 14:53
В Бурятии заместитель министра стал первым
12.08.2025 в 14:27
В Бурятии проложат дорогу к свиньям
12.08.2025 в 14:15
В Бурятии во время уборки на Байкале волонтеры нашли деньги
12.08.2025 в 13:46
Бурятия обеспечивает Поднебесную китайскими палочками из осины
12.08.2025 в 13:37
В Бурятии разобрали пролет аварийного Нюгуйского моста
12.08.2025 в 13:18
Наркоман в Улан-Удэ спрятал мефедрон в телефон
12.08.2025 в 13:09
Жительнице Улан-Удэ пришлось прервать поездку в Москву по вине ТГК-14
12.08.2025 в 13:02
В нацпарке Бурятии начали раскладывать соль
12.08.2025 в 12:49
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

Читайте также
Жителям Улан-Удэ заменили трухлявую лестницу
На проблему жаловались в доме по улице Пролетарская, 11А
12.08.2025 в 14:53
В Бурятии во время уборки на Байкале волонтеры нашли деньги
Очистка побережья принесла им и другие забавные находки
12.08.2025 в 13:46
В Бурятии разобрали пролет аварийного Нюгуйского моста
Также там уставили бетонные блоки, чтобы никто не лез
12.08.2025 в 13:18
Наркоман в Улан-Удэ спрятал мефедрон в телефон
За умение прятать ему вручили уголовное дело
12.08.2025 в 13:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru