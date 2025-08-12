Общество 12.08.2025 в 14:53

Жителям Улан-Удэ заменили трухлявую лестницу

На проблему жаловались в доме по улице Пролетарская, 11А
Текст: Карина Перова
Жителям Улан-Удэ заменили трухлявую лестницу
В Улан-Удэ ранее жильцы многоквартирного дома по улице Пролетарская, 11А жаловались на трухлявую лестницу крыльца.

На место выезжали специалисты комитета муниципального контроля. После проверки они выдали ООО «Домовита» предписание об устранении нарушений. Его исполнили – возле дома сколотили новую лестницу.

«Проблема решена, безопасность и удобство жителей восстановлены», - заявили в профильном комитете.
лестница

