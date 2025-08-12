Общество 12.08.2025 в 15:37
В Улан-Удэ котельная на Бурводе не готова к отопительному сезону
Объект находится в неудовлетворительном состоянии
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ котельная «Заречный» на Бурводе не готова к отопительному сезону. Там нарушены графики ремонтных работ основного и вспомогательного оборудования, сообщил первый заместитель мэра по развитию инфраструктуры Сергей Гашев.
По его словам, объект находится в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии: в помещениях грязно, есть мусор. Подобные условия нарушают требования промышленной безопасности и нормы санитарии, которые предъявляются к объектам энергетического хозяйства.
«Ресурсоснабжающей организации (ТГК-14) предписано устранить выявленные нарушения в течение десяти суток. Выполнение поручений взято на особый контроль», - прокомментировал заммэра.
По его словам, объект находится в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии: в помещениях грязно, есть мусор. Подобные условия нарушают требования промышленной безопасности и нормы санитарии, которые предъявляются к объектам энергетического хозяйства.
«Ресурсоснабжающей организации (ТГК-14) предписано устранить выявленные нарушения в течение десяти суток. Выполнение поручений взято на особый контроль», - прокомментировал заммэра.