Медпоезд «Святой Пантелеймон» завершил работу на БАМе

Передвижной клинико-диагностический центр (ПКДЦ) «Святой Пантелеймон» завершил очередную поездку, в ходе которой медицинскими услугами воспользовались почти 2 тысячи человек в Иркутской области и Бурятии, проживающих в населенных пунктах, расположенных на БАМе.Медицинский поезд работал на полигоне ВСЖД с 20 июля по 10 августа. Врачи принимали пациентов на 20 станциях магистрали.Специалисты провели свыше 4,6 тысяч диагностических исследований. В том числе 1412 инструментальных исследований (включая рентген и УЗИ), более 2,6 тысяч лабораторных анализов крови и 629 функциональных исследований, 54 пациента получили рекомендацию о госпитализации.Это уже не первый рейс передвижного медицинского комплекса по Бурятии и Иркутской области. Новый визит ПКДЦ планируется в ноябре–декабре текущего года.Поезд включает 14 вагонов, 8 из которых – медицинского назначения. Они оснащены современным оборудованием, позволяющим проводить комплексную диагностику. Коридоры, дверные проемы и туалетные комплексы разработаны с учетом доступа посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Все услуги для жителей предоставляются бесплатно.