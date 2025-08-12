В Улан-Удэ завершается ремонт дорог

Ремонт дорог в Улан-Удэ близится к завершению, сообщает мэрия города. Работы на всех участках включают в себя укладку нового асфальта, благоустройство тротуаров, нанесение разметки и установку дорожных знаков.По данным городской администрации, на улице Стартовая и Димитрова все эти работы уже закончены. На улице Пушкина завершается укладка асфальта, после чего там сделают разметку и установят знаки.«На участках дорог по улицам Ломоносова, Маяковского, Дундича и Жуковского подрядчики продолжают работы на тротуарах, после чего начнут наносить разметку и устанавливать знаки. На участке от улицы Мерецкова до улицы Учебной и Светлой благоустраивают тротуар. Следующим этапом будет устройство дождеприемников, асфальтирование примыканий, нанесение разметки и установка знаков», - рассказали в мэрии.Напомним, в этом году в Улан-Удэ в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» идет ремонт 11 участков дорог общей протяженностью пять километров.