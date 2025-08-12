Общество 12.08.2025 в 16:24

Вырастить патриотов

Любовь к родине в Бурятии будут воспитывать повсеместно
Текст: Татьяна Жамсуева
Фото: egov-buryatia.ru

Часто новые тенденции приходят в наш регион из центральной части России. Но на этот раз другие регионы переймут опыт бурятского проекта «С чего начинается Родина», направленного на патриотическое воспитание. Шестого августа в Бурятском государственном университете им. Доржи Банзарова прошел семинар по масштабированию. Более 80 представителей власти и экспертов обсудили цели, задачи и методики реализации проекта, а также поделились опытом друг с другом. 

Что такое бесшовность? 

Эта терминология начала применяться в сфере образования в 1990-х годах. Бесшовность предполагает непрерывный и гармоничный процесс, будь то обучение или воспитание на протяжении всей жизни человека. Идея — обеспечить преемственность между ступенями развития, чтобы знания и навыки, полученные в одном контексте, можно было применить в другом. 

- Бесшовность – это прежде всего непрерывность. Это то, что выстраивается от детского сада до пенсионного возраста. Проект направлен на создание общей среды, ментального поля, основанного на единых принципах и ценностях. Это необходимо, чтобы наша страна была и оставалась такой же сильной и независимой, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов на открытии совещания.

Таким образом бесшовное патриотическое воспитание – это и сам процесс, и принципы, опирающиеся на единые базовые ценности, несмотря на разные методики, технологии, концепции и программы, охватывающие все возрастные и социальные группы. А чтобы обеспечить такое воспитание, нужна единая информационная среда. Иначе будет диссонанс. Например, ребенок слышат в школе одни вещи, а дома транслируются совсем другие, а на улице со своими друзьями он слышит третье...

Инициаторами разработки и реализации проекта по бесшовному патриотическому воспитанию «С чего начинается Родина» в Бурятии стали полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и глава республики Бурятия Алексей Цыденов. Проект курирует заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов.

Железного занавеса нет  

Заместитель полпреда президента РФ в ДФО Григорий Куранов отметил, что пилотный проект, успешно реализующийся в Бурятии, с первого сентября распространится на другие регионы ДФО. 

- Республика Бурятия первая в стране пошла по пути масштабного, глубокого проекта патриотического воспитания. Это не два-три детских садика, как обычно берется для эксперимента и внедрения. Это все детские сады республики, школы, театры, библиотеки, клубы, спортивные секции, вузы. То есть это такой большой проект. Если говорить о Дальнем Востоке, об округе, то с первого сентября мы этот проект, который на сегодняшний день реализуется в Республике Бурятия, масштабируем на все регионы округа. И вот уже в течение полугода наблюдается очень большой интерес к проекту, который реализуется в Республике Бурятия у федеральных структур, - отметил заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Григорий Куранов. 

Как подчеркнул Куранов, нет задачи, чтобы в детских садах все читали одни и те же книжки. Задача, чтобы в многообразии были единые базовые ценности. 

- У нас не железный занавес. Мы не можем закрыться от всего мира, но на 70% единую информационную среду с точки зрения базовых ценностей, как государство, мы обязаны обеспечить. Это школьные программы, ТВ, интернет, - разъясняет заместитель полпреда президента. 

В разработанной программе бесшовного патриотического воспитания целевая аудитория разделена на четыре уровня, начиная от родителей, детей и молодежи, заканчивая организаторами системы патриотического воспитания на федеральном, окружном и региональном уровне. 

Просто баскетбольный турнир  

Григорий Куранов привел наглядный пример реализации проекта. Это проведение баскетбольного турнира в ВУЗе. Само по себе это спортивное мероприятие не повышает уровень патриотизма среди студентов и зрителей. Но благодаря технологии декомпозиции процессов (методов разбиения сложных процессов на более мелкие, управляемые части – прим. ред.) и проектов бесшовного патриотического воспитания, такое мероприятие можно превратить в высокоэффективное. 

К примеру, назвать турнир в честь студента, который награжден в бою, проинформировать о его жизни через социальные сети. На самом мероприятии продемонстрировать и обучить первым приемам тактической медицины, которые понадобятся абсолютно всем. Вовлечь как можно больше людей, провести аудит вместимости зала, вместо 800 человек пригласить 1200, то есть увеличить количество зрителей. И самое главное — мотивация – побудить людей к общественно-полезной деятельности, например, к сбору гуманитарной помощи. И тогда обычный баскетбольный турнир станет высокоэффективным мероприятием с точки зрения патриотизма. 

Опыт Бурятии  

В республике проект реализуется как отдельная единая комплексная программа. Госпрограмма состоит из четырех подпрограмм. Это методологическое сопровождение патриотического воспитания, духовно-нравственное воспитание, информационное обеспечение патриотического воспитания, грантовые конкурсы.

Финансирование из республиканского бюджета за три года составило 101,6 млн. рублей. 

- За прошедший год этот проект стал платформой для внедрения новых подходов комплексной работы с различными категориями социальных групп. Мы интегрировали базовые ценности в образовательные, культурные и общественные пространства нашей Бурятии. Например, результатом сплоченной работы стало то, что Бурятия вошла в тройку лучших регионов по организации допризывной подготовки и патриотического воспитания подрастающего поколения. С участием 5000 родителей, педагогов, учителей в республике в три этапа прошел аудит творческих продуктов, книг, анимаций, фильмов. По итогу составили реестр рекомендованных произведений для учебных заведений, - отметила заместитель председателя правительства Республики Бурятия, министр здравоохранения Республики Бурятия Евгения Лудупова. 

В январе 2025 было принято решение о создании проектного офиса на базе Бурятского республиканского института образовательной политики. 

- Основная наша работа – это единый календарный план мероприятий по патриотическому воспитанию на год, по которому учреждения равномерно распределяют мероприятия, по необходимости производят передвижки. Уже задействовано 2500 организаций, - рассказал руководитель проектного офиса по реализации проекта «Бесшовное патриотическое воспитание в Республике Бурятия» Андрей Бородин.

Он представил методологию и содержательные аспекты модели бесшовного патриотического воспитания, а также результаты анализа опыта реализации модели бесшовного патриотического воспитания. 

Как отметил Андрей Бородин, результатом работы патриотического воспитания можно считать, когда молодые люди после окончания средней школы выбирают местные вузы и ссузы. А после получения диплома остаются работать в родном регионе. Для молодого человека – это добровольное прохождение срочной военной службы. Если у него там есть успехи, то заключение контракта. Для девушек – это забота о репродуктивном здоровье, создание семьи. 

Сейчас проводится внешний и внутренний аудит планов и мероприятий патриотического воспитания на основе критериальности, продвижение и создание нового смыслового контента, проведение встреч «Разговоры о важном для взрослых» в трудовых коллективах, внедрение кураторов и «замполитов» по воспитательной работе. 

Обмен опытом  

На семинаре республика представила флагманские проекты —«Краеведческие недели», энциклопедический атлас «Я и моя Бурятия», кейс-проекты «Алтан Баг», «Отец Героя», «Герои Первых», «Студенческая лига лекторов». Также свои наработки презентовали дальневосточные регионы. Чукотский автономный округ использует игровые технологии при формировании духовно-нравственного воспитания дошкольников, в Сахалинской области внедрили учебное пособие «Краеведческие тетради», в Забайкальском крае реализуют проект «Расскажи миру о Герое». 

Проект «Краеведческие недели» реализуется в республике с весны 2025 года. Его цель – познакомить детей и всех жителей республики с районами республики, их историей, экономикой достопримечательностями, выдающимися жителями и уроженцами.  

- В результате проведенных встреч и обсуждений с педагогами, а также результаты социологических опросов выявили запрос на усиление регионального компонента в воспитательной деятельности. Подрастающему поколению необходимо больше материалов о малой Родине, поводов для гордости за нее. И Краеведческие недели отвечает этому запросу, - отметила заместитель руководителя администрации главы и правительства Бурятии по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам Ирина Доржиева.

Одним из инструментов проекта является разработанный сайт patriot03.ru. Он аккумулирует лучшие практики в сфере патриотического воспитания: проекты, мероприятия, школьные занятия, игры, фильмы и ролики, методические материалы, реестр рекомендованных произведений, песен и так далее. Сайт представляет интерес не только для педагогов и воспитателей, но и родителей, а также организаторов на мероприятиях. 

Заместитель полпреда президента России в ДФО Григорий Куранов подвел итоги практических занятий. «Помните, что проект — это всего лишь второй уровень. Основная наша задача в том, чтобы дать систему, структуру управления, ключевые блоки». 

Все участники отметили серьезную методологическую основу проекта и готовы применять все наработки на практике. 

Алексей Цыденов заключил, что тема патриотизма приобрела глубокий, основополагающий смысл в воспитании детей. Ведь именно им предстоит строить сильное крепкое государство, в котором бок о бок, в мире и согласии будут жить представители разных национальностей.

