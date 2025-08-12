В Улан-Удэ капитально отремонтировали 70-летний детский сад

«Подрядчик ООО «Приоритет» работает хорошо. На сегодняшний день детский сад готов на 90%. Работа не останавливается. Сейчас идут внутренние работы, уборка помещений. Производятся пусконаладочные работы слаботочных систем. Подрядчик обещает закончить работы до 25 августа и детский сад вновь встретит 170 ребятишек», - рассказал градоначальник.











По словам мэра, у детского сада «Ая-ганга» богатая история. Он был открыт 67 лет назад, и за годы своего существования стал родным местом для тысяч детей.











Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил ход капитального ремонта в детском саду «Ая-ганга». Он начался пару месяцев назад, а сегодня уже близится к завершению.«Однако возраст берет свое, поэтому решили провести реконструкцию всего здания, чтобы оно и дальше служило, уже будущим поколениям. Переделали, буквально, все. Теперь у здания приятный внешний вид. Подрядчик утеплил фасады, сделал монтаж наружных эвакуационных лестниц. Полностью перестелили полы, поменяли кровлю, установили межкомнатные перегородки. Заменили канализацию, вентиляцию, отопление, электропроводку. Завершены работы по замене окон. Входная лестница тоже приведена в порядок, сделаны пандусы для удобства мам, которые будут приходить с колясками, и маломобильных граждан», - сообщил Игорь Шутенков.