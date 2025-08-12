Общество 12.08.2025 в 17:19

В Улан-Удэ капитально отремонтировали 70-летний детский сад

В здании переделали и заменили буквально все
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ капитально отремонтировали 70-летний детский сад
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил ход капитального ремонта в детском саду «Ая-ганга». Он начался пару месяцев назад, а сегодня уже близится к завершению. 

«Подрядчик ООО «Приоритет» работает хорошо. На сегодняшний день детский сад готов на 90%. Работа не останавливается. Сейчас идут внутренние работы, уборка помещений. Производятся пусконаладочные работы слаботочных систем. Подрядчик обещает закончить работы до 25 августа и детский сад вновь встретит 170 ребятишек», - рассказал градоначальник.


По словам мэра, у детского сада «Ая-ганга» богатая история. Он был открыт 67 лет назад, и за годы своего существования стал родным местом для тысяч детей. 


«Однако возраст берет свое, поэтому решили провести реконструкцию всего здания, чтобы оно и дальше служило, уже будущим поколениям. Переделали, буквально, все. Теперь у здания приятный внешний вид. Подрядчик утеплил фасады, сделал монтаж наружных эвакуационных лестниц. Полностью перестелили полы, поменяли кровлю, установили межкомнатные перегородки. Заменили канализацию, вентиляцию, отопление, электропроводку. Завершены работы по замене окон. Входная лестница тоже приведена в порядок, сделаны пандусы для удобства мам, которые будут приходить с колясками, и маломобильных граждан», - сообщил Игорь Шутенков. 
Теги
ремонт детский сад

Все новости

Ложный вызов обернулся реальным сроком
12.08.2025 в 17:43
«Автобус протащил маму на 6 метров»
12.08.2025 в 17:30
В Улан-Удэ капитально отремонтировали 70-летний детский сад
12.08.2025 в 17:19
Почти 10 лет «строгача» получил житель Улан-Удэ за убийство знакомого
12.08.2025 в 17:02
В Улан-Удэ обокрали спящего водителя
12.08.2025 в 17:01
В Бурятии растет число социальных предприятий
12.08.2025 в 16:54
В Улан-Удэ завершается ремонт дорог
12.08.2025 в 16:25
Вырастить патриотов
12.08.2025 в 16:24
В Улан-Удэ водитель влетел в киоск и остановку из-за проблем со здоровьем
12.08.2025 в 16:13
Медпоезд «Святой Пантелеймон» завершил работу на БАМе
12.08.2025 в 16:00
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

Читайте также
Ложный вызов обернулся реальным сроком
Северобайкальский суд вынес приговор местному жителю за телефонный терроризм
12.08.2025 в 17:43
«Автобус протащил маму на 6 метров»
Новосибирская пенсионерка потребовала 200 миллионов после ДТП
12.08.2025 в 17:30
В Улан-Удэ обокрали спящего водителя
Решивший вздремнуть в авто мужчина остался без сумки и денег
12.08.2025 в 17:01
В Улан-Удэ завершается ремонт дорог
Две улицы уже полностью готовы
12.08.2025 в 16:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru