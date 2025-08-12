Общество 12.08.2025 в 17:30
«Автобус протащил маму на 6 метров»
Новосибирская пенсионерка потребовала 200 миллионов после ДТП
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске 82-летняя пенсионерка судится с «Новосибиргортрансом»: она требует с организации 200 миллионов рублей после ДТП. Как сообщает КП-Новосибирск, инцидент произошел в апреле 2024 года, когда женщина садилась в автобус на остановке «Метро Заельцовская».
- Мама садилась в автобус, и в тот момент, когда она поставила сумку, взялась за ручку, транспорт поехал. Мою маму тащили 6 метров на скорости 9 километров в час. Пока пассажиры не крикнули водителю, что он сделал, тот не остановился, - рассказал КП-Новосибирск сын пострадавшей. – Пассажиры вызвали на место скорую помощь, маму увезли в больницу.
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, установленные в автобусе. На них видно, что пенсионерка подходит к задней двери и ставит сумки. Когда она заходила в салон, транспорт поехал, и пенсионерке пришлось за ним бежать. Затащить женщину вовнутрь пытался парень, стоявший рядом, но в итоге оба выпали на асфальт.
- В больнице врачи диагностировали сотрясение и сильные ушибы по всему телу. Спустя год гематома у мамы на голове сохранилась. Она когда расчесывается – вспоминает о случившемся, - говорит мужчина. – Но уголовное дело до сих пор так и не возбудили.
Пенсионерка прошла судмедэкспертизу. В выводах эксперты написали, что не могут установить происхождение гематомы на голове «ввиду отсутствия описания в медицинском документе окраски гематомы». Однако, специалисты не исключают тот факт, что синяк мог появится на голове как раз из-за ДТП.
- Указанное повреждение не влечет за собой кратковременного расстройства здоровья, расценивается как повреждение, не причинившее вред здоровью человека. Остальные диагнозы не подлежат судебно-медицинской оценке, так как не подтверждены объективными данными – в меддокументах отсутствует описание каких-либо видимых повреждений, - написано в бумагах.
В итоге пожилая сибирячка подала иск на возмещение морального и материального вреда.
- Нам транспортная компания, к которой относится автобус, предложила выплатить всего лишь 10 тысяч рублей. Мы запросили 200 миллионов, - говорит новосибирец.
Как написано в иске, что женщина боится повторения данной ситуации и боится ездить на автобусах. Очередное заседание назначено на сентябрь.
