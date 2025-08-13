Бурятские туристы смогут улететь на Фукуок

Иркутская авиакомпания «ИрАэро» возобновляет полеты из областного центра Приангарья на вьетнамский остров Фукуок, сообщает IRCIITY.ru со ссылкой на сайт авиаперевозчика.Возобновление полетов запланировано с 4 октября, рейсы будут выполняться в октябре по субботам, с ноября по март — по вторникам и субботам. Пассажиров будут перевозить на самолете Sukhoi SuperJet-100 с технической посадкой в китайском аэропорту Гуйлинь.В октябре вылет из Иркутска на остров Фукуок запланирован в 10:00, из Фукуока в Иркутск — в 17:20 по местному времени. С ноября по март — в 09:10 и в 16:30 соответственно.