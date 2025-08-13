Монголия снизила поставки баранины и козлятины на мировой рынок

За первые семь месяцев 2025 года Монголия осуществила торговлю с 152 странами, при этом общий объем внешней торговли составил 14,2 миллиарда долларов США.

Как сообщает агентство «Монцамэ» экспорт страны достиг 7,8 миллиарда долларов, импорт – 6,5 миллиарда долларов, что обеспечило положительное сальдо в размере 1,3 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий товарооборот в связи со снижением мировых цен на уголь сократился на 1,4 миллиарда долларов, экспорт снизился на 1,5 миллиарда долларов, а торговый баланс уменьшился на 1,6 миллиарда долларов, тогда как импорт вырос на 68,9 миллиона долларов.

Снижение экспорта на 1,5 миллиарда долларов по сравнению с прошлым годом в значительной степени связано с уменьшением поставок угля на 2,4 миллиарда долларов, мытого кашемира на 200,2 миллиона долларов, сырой нефти на 35,5 миллиона долларов, баранины и козлятины на 25,9 миллиона долларов, а также железной руды и ее концентрата на 15,5 миллиона долларов.

Одновременно стоимость медной руды и ее концентрата увеличилась на 1,1 миллиарда долларов, зачесанная тонкая и грубая шерсть животных подорожали на 42,6 миллиона долларов, а цинковая руда и ее концентрат – на 31,4 миллиона долларов.