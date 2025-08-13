Общество 13.08.2025 в 09:37

Монголия снизила поставки баранины и козлятины на мировой рынок

В 2025 году товарооборот страны уменьшился на 1,4 миллиарда долларов США
A- A+
Текст: Иван Иванов
Монголия снизила поставки баранины и козлятины на мировой рынок

За первые семь месяцев 2025 года Монголия осуществила торговлю с 152 странами, при этом общий объем внешней торговли составил 14,2 миллиарда долларов США.

Как сообщает агентство «Монцамэ» экспорт страны достиг 7,8 миллиарда долларов, импорт – 6,5 миллиарда долларов, что обеспечило положительное сальдо в размере 1,3 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий товарооборот в связи со снижением мировых цен на уголь сократился на 1,4 миллиарда долларов, экспорт снизился на 1,5 миллиарда долларов, а торговый баланс уменьшился на 1,6 миллиарда долларов, тогда как импорт вырос на 68,9 миллиона долларов.

Снижение экспорта на 1,5 миллиарда долларов по сравнению с прошлым годом в значительной степени связано с уменьшением поставок угля на 2,4 миллиарда долларов, мытого кашемира на 200,2 миллиона долларов, сырой нефти на 35,5 миллиона долларов, баранины и козлятины на 25,9 миллиона долларов, а также железной руды и ее концентрата на 15,5 миллиона долларов.

Одновременно стоимость медной руды и ее концентрата увеличилась на 1,1 миллиарда долларов, зачесанная тонкая и грубая шерсть животных подорожали на 42,6 миллиона долларов, а цинковая руда и ее концентрат – на 31,4 миллиона долларов.

Все новости

Расшифрован геном древнего человека, найденного в Якутии
13.08.2025 в 10:52
В Бурятии рассказали о последствиях встречи с опасными лисичками
13.08.2025 в 10:40
Два дома остались без воды в Улан-Удэ
13.08.2025 в 10:31
В Бурятии запечатлели свистящего сурка
13.08.2025 в 10:28
В Бурятии водитель «Волги» устроил ДТП на встречке
13.08.2025 в 10:18
В Бурятии возьмутся за мост в селе Кика
13.08.2025 в 10:13
В Бурятии неопытный водитель сбил подростка и дорожный знак
13.08.2025 в 10:09
Супруги из Бурятии отпраздновали «изумрудную свадьбу»
13.08.2025 в 10:04
Сломавшийся котел доставил проблем жителям Улан-Удэ
13.08.2025 в 09:55
В Улан-Удэ рассосалась пробка у нового светофора на Борсоева
13.08.2025 в 09:43
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

Читайте также
Расшифрован геном древнего человека, найденного в Якутии
Хатыстырский человек проживал примерно 10 000 лет назад
13.08.2025 в 10:52
В Бурятии рассказали о последствиях встречи с опасными лисичками
Врачи выдали памятку неопытным грибникам и просто любителям грибов
13.08.2025 в 10:40
В Бурятии запечатлели свистящего сурка
Чаще всего таким звуком зверьки предупреждают об опасности
13.08.2025 в 10:28
В Бурятии возьмутся за мост в селе Кика
Сооружение может обрушиться в любой момент
13.08.2025 в 10:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru