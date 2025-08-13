Общество 13.08.2025 в 09:41

Девушки с сайтов знакомств «развели» двух жителей Улан-Удэ

Мужчины «прогорели» на инвестировании, потеряв крупную сумму денег
Текст: Карина Перова
Девушки с сайтов знакомств «развели» двух жителей Улан-Удэ
Фото: архив «Номер один»
Девушки с сайтов знакомств «развели» двух жителей столицы Бурятии. Горожане потеряли крупную сумму денег. Первому улан-удэнцу дама из интернета наплела, что зарабатывает на инвестировании и предложила мужчине попробовать.

После с ним связался «аналитик», тот сообщил, что на платформе нужно зарегистрироваться с помощью приложения, а для получения дохода – внести 21 тысячу рублей. Затем аферист предложил горожанину внести сумму «пожирнее». Мужчина согласился и перевел со своего счета 400 тыс. рублей.

«После этого заявитель увидел на своем счёту в приложении, что поступили доллары. По указанию «аналитика» он оформил кредитную карту и попытался перевести более 170 000 рублей, однако банк заблокировал операцию, тогда потерпевший, почитав отзывы о приложении, осознал, что стал жертвой мошенников», - рассказали в МВД по Бурятии.

Другой улан-удэнец наступил на те же грабли – после знакомства на сайте «прогорел» на инвестировании. На него также вышли мошенники, он скачал по их указке приложение и вносил деньги для получения дохода.

В какой-то момент мужчина решил почитать отзывы о приложении и после этого осознал, что его провели аферисты. Но житель Улан-Удэ не сразу обратился в полицию, а нашел в интернете юриста, чтобы тот помог ему вернуть средства.

«Связавшись с «представителем юридической компании», по его указке под предлогом помощи по возврату денег, потерпевший различными способами переводил денежные средства. В общей сложности мужчина перевел более 500 000 рублей», - заключили в региональном МВД.
мошенничество инвестирование

