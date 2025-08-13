Общество 13.08.2025 в 09:55

Сломавшийся котел доставил проблем жителям Улан-Удэ

Из-за поломки на ТГК-14 горожанам позже дают горячую воду
Текст: Андрей Константинов
Сломавшийся котел доставил проблем жителям Улан-Удэ
Фото: архив «Номер один»
В мэрии Улан-Удэ назвали причину задержки в подаче горячей воды жителям города. Как сообщили в Комитете городского хозяйства, она произошла «в связи с неисправностью котлоагрегата №7 и переключением на котлоагрегат №1».

«Подключение потребителей продолжается», - заявили в КГХ.

Напомним, горячую воду в Улан-Удэ ТГК-14 отключала с 1 по 11 августа. Однако еще вчера, 12 августа, она появилась не у всех горожан.

«Если у вас в квартире нет горячей воды, просьба обращаться в свои управляющие компании. Обо всех обнаруженных повреждениях на теплосетях просьба сообщать в Диспетчерскую службу компании по телефонам: 46-69-35, 46-69-37 или в районы эксплуатации по следующим телефонам: Железнодорожный район - 45-31-77, Октябрьский - 33-65-22 и Советский - 21-59-52», - обратились к горожанам в мэрии.
