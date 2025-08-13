Супруги из Бурятии отпраздновали «изумрудную свадьбу»

10 августа 2025 года в Хоринском районе Бурятии супруги Жамбалдоржиевы отметили 55-летие совместной жизни. За годы семейной жизни им удалось родить 9 детей, которые, в свою очередь, подарили им 28 внуков и 7 правнуков.

- Баян Жалсанович и Зоя Акимовна Жамбалдоржиевы — гордость Хоринского района. Их семья показывает, что упорный труд и сплочённость — это ключ к успеху. В 90-е годы, несмотря на все трудности, они основали крестьянско-фермерское хозяйство «Баян», в котором принимали участие все дети, - рассказали в минсоцзащиты республики.

Работая сообща, они обеспечили себе достойную жизнь и развили хозяйство, превратив его в одно из самых успешных в Хоринском районе.

- История семьи Жамбалдоржиевых — это яркий пример для подражания. Их семья демонстрирует, как сильная любовь, взаимное уважение и упорный труд способны создать не только благополучие для своих детей, но и внести значимый вклад в жизнь родного края, - добавили в ведомстве.

Фото: минсоцзащиты Бурятии