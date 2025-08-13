В Бурятии возьмутся за мост в селе Кика

Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов в рамках рабочей поездки в Прибайкальский район осмотрел мост, соединяющий берега села Кика. Сейчас состояние сооружения вызывает серьезные опасения: есть угроза обрушения. На проезжей части имеются проломы, а одна из опор накренилась.В Кике проживают почти 600 человек, для них мост играет ключевую роль. Первый мост построил Леспромхоз в 1957 году, но со временем он пришел в негодность. В 2003 году возвели новый – нынешний.«Принято решение о проведении капитального ремонта после ледостава», - отметили в правительстве Бурятии.