Общество 13.08.2025 в 10:13
В Бурятии возьмутся за мост в селе Кика
Сооружение может обрушиться в любой момент
Текст: Карина Перова
Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов в рамках рабочей поездки в Прибайкальский район осмотрел мост, соединяющий берега села Кика. Сейчас состояние сооружения вызывает серьезные опасения: есть угроза обрушения. На проезжей части имеются проломы, а одна из опор накренилась.
В Кике проживают почти 600 человек, для них мост играет ключевую роль. Первый мост построил Леспромхоз в 1957 году, но со временем он пришел в негодность. В 2003 году возвели новый – нынешний.
«Принято решение о проведении капитального ремонта после ледостава», - отметили в правительстве Бурятии.
