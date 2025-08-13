В Бурятии запечатлели свистящего сурка

В Бурятии на территории Баргузинского заповедника, в верховьях реки Шумилихи, сотрудники отдела науки ФГБУ «Заповедное Подлеморье» засняли осторожного краснокнижного черношапочного сурка в его естественном ареале.Специалисту Анастасии Мядзелец удалось сделать фото зверька и запечатлеть на видео его свист. Подчеркивается, что чаще всего таким звуком сурки предупреждают о возможной опасности.«Сильное сокращение численности этого зверька в последние годы вызывает сильную озабоченность научного отдела, поэтому нас порадовало, что здесь обитает небольшая местная колония сурка, которая стабильно сохраняется из года год!», – отметила Анастасия Мядзелец.