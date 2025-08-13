В нацпарке Бурятии открывается охота на дичь

В Бурятии на территории Тункинского национального парка открывается сезон спортивной и любительской охоты.Так, на боровую дичь можно будет охотиться с 31 августа 2025-го по 28 февраля 2026 года. А на водоплавающую дичь – с 30 августа по 30 ноября этого года. Разрешения начнут выдавать с 19 августа по адресу: село Кырен, ул. Ленина, д. 69, каб. № 10.«Для осуществления спортивной охоты необходимо иметь при себе действующие разрешительные документы: охотничий билет единого федерального образца, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, а также разрешение на добычу охотничьих ресурсов», - напомнили специалисты.А охотникам, которые не являются жителями Тункинского района, нужно оформить разрешение на посещение нацпарка «Тункинский».