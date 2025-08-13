В Улан-Удэ угнали авто с ключами в замке зажигания

Молодого автоугонщика в Улан-Удэ ждал сюрприз в виде иномарки в поселке Аэропорт с ключом в замке зажигания, рядом лежащими документами на машину и деньгами. Парень отправился на чужом авто в сторону Иркутской области, где и бросил его по причине опустевшего бензобака.

Обнаружив утром пропажу, хозяйка автомобиля обратилась в полицию.

- Жительница поселка Аэропорт рассказала, что накануне вечером припарковала иномарку во дворе дома. Ключи от автомобиля она оставила в замке зажигания из-за деформации ключа, но закрыла машину на центральный замок. Сигнализация отсутствовала. В салоне автомобиля она оставила дамскую сумочку с документами на транспортное средство, мобильным телефоном и деньгами. Общий ущерб составил более 611 тысяч рублей, - рассказали в полиции республики.

Чуть позднее оперативники уголовного розыска установили и задержали предполагаемого злоумышленника, которым оказался 18-летний житель поселка Аэропорт. Парень рассказал, что прогуливался по поселку ночью и решил угнать автомобиль, разбив стекло. На угнанной машине он доехал до Слюдянки, где и бросил ее в лесном массиве после того, как закончился бензин. Прихватив чужой мобильный телефон, он отправился на попутках обратно до Улан-Удэ.

- После задержания злоумышленник заявил, что потерял похищенный телефон по дороге. Подозреваемый ранее судим за имущественное преступление, не работает. Возбуждено уголовное дело, - добавили в полиции.

Фото: loon.site