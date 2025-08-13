Общество 13.08.2025 в 11:55

В Бурятии резко выросла стоимость авиаперевозок

Цены на авиабилеты растут и в других регионах
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Бурятии резко выросла стоимость авиаперевозок
Фото: архив «Номер один»
Российские общественники попросили ФАС и Минтранс провести проверку ценообразования в авиакомпаниях и нормативно ограничить повышение цен на авиабилеты в конце школьных каникул.

Как сообщает РИА Новости, выяснилось, что у трех российских авиакомпаний стоимость билетов на рейсы «Сочи-Москва» на 30 августа оказалась на 35-89% выше, чем на 16 августа. На рейсах «Владикавказ – Москва» в зависимости от авиаперевозчика цены накануне Дня знаний выросли на 38-83%. 

Как отмечает эколог Александра Кудзагова, «август - это и так финансово затратный месяц для семей, поэтому высокие цены на авиабилеты оказываются для многих неподъемной нагрузкой». Общественники считают недопустимой спекуляцию на родительских обязанностях и стремлении обеспечить детям достойный отдых.

«Такой подход со стороны авиаперевозчиков противоречит целям нацпроекта "Семья" и государственной демографической политики», - подчеркнула Кудзагова.

В Бурятии стоимость перелетов по маршруту Улан-Удэ - Москва поднялась до 35 тысяч рублей в одну сторону. Особенно дорогими авиабилеты стали во второй половине месяца, накануне Дня знаний. Это делает экономически затратными поездки в Москву и другие города из Улан-Удэ, ведь субсидированные билеты на московском направлении раскупаются еще весной.
Теги
авиация

Все новости

Монгольские выпускники российских вузов поделились опытом обучения в РФ
13.08.2025 в 12:34
В Бурятии полицейские поймали на горячем сборщика конопли
13.08.2025 в 12:33
В Улан-Удэ любитель пьяной езды лишился «Висты»
13.08.2025 в 12:17
Щедрость наоборот
13.08.2025 в 12:10
Житель Улан-Удэ нашел на чердаке дачи ружье
13.08.2025 в 11:57
В Бурятии резко выросла стоимость авиаперевозок
13.08.2025 в 11:55
В Улан-Удэ угнали авто с ключами в замке зажигания
13.08.2025 в 11:36
Руку жителя Бурятии «проела» жуткая опухоль
13.08.2025 в 11:32
В Бурятии издевательство над инвалидом оказалось фейком
13.08.2025 в 11:18
В нацпарке Бурятии открывается охота на дичь
13.08.2025 в 11:09
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

Читайте также
Монгольские выпускники российских вузов поделились опытом обучения в РФ
Сейчас в вузы России по квоте могут поступить 620 граждан Монголии
13.08.2025 в 12:34
Щедрость наоборот
Энергетики в Бурятии - тонко чувствующие, душевные люди, которым не все равно на благополучие граждан
13.08.2025 в 12:10
Житель Улан-Удэ нашел на чердаке дачи ружье
Оружие лежало в мешке, закопанное в шлаке
13.08.2025 в 11:57
В Улан-Удэ угнали авто с ключами в замке зажигания
18-летнего улан-удэнец уехал на ней в сторону Иркутска
13.08.2025 в 11:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru