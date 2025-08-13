В Бурятии резко выросла стоимость авиаперевозок

Российские общественники попросили ФАС и Минтранс провести проверку ценообразования в авиакомпаниях и нормативно ограничить повышение цен на авиабилеты в конце школьных каникул.Как сообщает РИА Новости, выяснилось, что у трех российских авиакомпаний стоимость билетов на рейсы «Сочи-Москва» на 30 августа оказалась на 35-89% выше, чем на 16 августа. На рейсах «Владикавказ – Москва» в зависимости от авиаперевозчика цены накануне Дня знаний выросли на 38-83%.Как отмечает эколог Александра Кудзагова, «август - это и так финансово затратный месяц для семей, поэтому высокие цены на авиабилеты оказываются для многих неподъемной нагрузкой». Общественники считают недопустимой спекуляцию на родительских обязанностях и стремлении обеспечить детям достойный отдых.«Такой подход со стороны авиаперевозчиков противоречит целям нацпроекта "Семья" и государственной демографической политики», - подчеркнула Кудзагова.В Бурятии стоимость перелетов по маршруту Улан-Удэ - Москва поднялась до 35 тысяч рублей в одну сторону. Особенно дорогими авиабилеты стали во второй половине месяца, накануне Дня знаний. Это делает экономически затратными поездки в Москву и другие города из Улан-Удэ, ведь субсидированные билеты на московском направлении раскупаются еще весной.