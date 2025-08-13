Житель Улан-Удэ нашел на чердаке дачи ружье

Житель Улан-Удэ нашел ружье на чердаке дачи, когда ремонтировал протекающую крышу. 65-летний горожанин сдал находку в лицензионно-разрешительное подразделение Росгвардии по Бурятии.Мужчина приобрел дачу более десяти лет назад, но на чердак забрался впервые. Он рассказал, что огнестрельное оружие лежало в мешке, закопанное в шлаке. В Росгвардии добавили, что это, предположительно, охотничий малокалиберный карабин модели «ТОЗ-16», изготовленный промышленным способом.Горожанина поблагодарили за гражданскую сознательность, после проверок ему выплатят денежное вознаграждение по республиканской профилактической программе.«В соответствии с действующим законодательством граждане в случае добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия и боеприпасов освобождаются от уголовной и административной ответственности», - добавили в Росгвардии по РБ.