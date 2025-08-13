Они понимают, чтобы жители стали успешными, нужно создать им хороший стимул. А какой стимул для заработка лучше, чем отсутствие денег? Вывод - нужно отбирать у людей деньги, и тогда Бурятия будет процветать!

Печальная история жительницы Улан-Удэ такова: жила она в частном секторе, платила за электричество исправно, долгов не имела. Что, видимо, вызвало подозрение у энергетиков: честный человек?! Таких не бывает! Знаем на опыте…

В итоге ребята из энергетической компании не растерялись и начислили «подозрительной» женщине 250 тыс. рублей – на всякий случай. Женщина, конечно, не оценила «ловкого» финансового маневра электросчетоводов и пошла в суд. Судьи, удивившись подобной наглости, признали незаконными эти начисления.

Мораль сей «басни» такова: даже если ты законопослушный гражданин, прилежный плательщик и дисциплинированный потребитель, не факт, что тебя не попытаются поставить на большие деньги. И нужно быть готовым защищаться – не с вилами и ружьем, конечно, но в судебном порядке в рамках закона.