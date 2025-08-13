Общество 13.08.2025 в 12:34

Монгольские выпускники российских вузов поделились опытом обучения в РФ

Сейчас в вузы России по квоте могут поступить 620 граждан Монголии
A- A+
Текст: Чингис Шоноев
Монгольские выпускники российских вузов поделились опытом обучения в РФ
Фото: автора
Международная ассоциация монгольских студентов организовала «День образования», во время которого выпускники зарубежных вузов, в том числе российских, поделились опытом обучения за границей. 

Мероприятие организовали в честь международного дня молодежи, чтобы студенты и выпускники зарубежных вузов поделились опытом учебы за границей за столами, украшенными в стиле страны своего обучения. Российский стол был самым нарядным за счет множества матрешек. 

«За пять часов мероприятия более ста посетителей узнали подробности поступления в вузы РФ. В них можно поступить по ежегодной квоте в 620 мест за счет правительства России. В ее лучшие вузы с 2021 года также направляют молодых людей из дальних регионов Монголии по национальной стипендиальной программе «Илгээлт-2100», – отметили в оргкомитете.
Теги
Монголия

Все новости

В Улан-Удэ заботливо взращивают крошечные сосны
13.08.2025 в 14:03
В Бурятии жители просят спилить высоченный тополь
13.08.2025 в 13:55
В Бурятии журавли-красавки вышли на променад
13.08.2025 в 13:40
На Гостиных рядах в Улан-Удэ установили новый туалет
13.08.2025 в 13:33
Врачи Улан-Удэ вернули ребенку способность говорить
13.08.2025 в 13:26
В Бурятии медведи смущают спасателей, ищущих пропавших рыбаков
13.08.2025 в 13:15
Жителям Бурятии напомнили о запрете вылова омуля
13.08.2025 в 12:51
В Монголии прогнозируют рост заболеваемости корью
13.08.2025 в 12:47
Монгольские выпускники российских вузов поделились опытом обучения в РФ
13.08.2025 в 12:34
В Бурятии полицейские поймали на горячем сборщика конопли
13.08.2025 в 12:33
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

Читайте также
В Улан-Удэ заботливо взращивают крошечные сосны
Заботятся о будущем лесов столицы в местные агрономы
13.08.2025 в 14:03
В Бурятии жители просят спилить высоченный тополь
Обращения в местную администрацию и РЭС результатов не дали
13.08.2025 в 13:55
В Бурятии журавли-красавки вышли на променад
Прогулку с птенцами засняли в Тункинском нацпарке
13.08.2025 в 13:40
На Гостиных рядах в Улан-Удэ установили новый туалет
Старый модуль повредили вандалы
13.08.2025 в 13:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru