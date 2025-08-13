Монгольские выпускники российских вузов поделились опытом обучения в РФ

Международная ассоциация монгольских студентов организовала «День образования», во время которого выпускники зарубежных вузов, в том числе российских, поделились опытом обучения за границей.Мероприятие организовали в честь международного дня молодежи, чтобы студенты и выпускники зарубежных вузов поделились опытом учебы за границей за столами, украшенными в стиле страны своего обучения. Российский стол был самым нарядным за счет множества матрешек.«За пять часов мероприятия более ста посетителей узнали подробности поступления в вузы РФ. В них можно поступить по ежегодной квоте в 620 мест за счет правительства России. В ее лучшие вузы с 2021 года также направляют молодых людей из дальних регионов Монголии по национальной стипендиальной программе «Илгээлт-2100», – отметили в оргкомитете.