В Монголии прогнозируют рост заболеваемости корью

Ситуация со вспышкой кори в Монголии может ухудшиться с началом нового учебного года, поэтому правительство страны дало указание увеличить охват вакцинацией против этой инфекции. Об этом сообщил монгольский министр образования Пурэвсурэнгийн Наранбаяр на совещании о подготовке к учебному году.«Хотя заболеваемость корью в последнее время относительно снизилось, оценка риска показала, что ситуация может ухудшиться с началом школьных занятий. В связи с чем даны указания по увеличению вакцинации и организации повторной иммунизации. В этом учебном году по всей стране будут обучаться в школах около 1,3 млн детей, из них около 29 тыс. пойдут в первый класс», – привел данные руководитель главного образовательного ведомства.За две недели - с 31 июля по 13 августа - число подтвержденных случаев кори в Монголии выросло с 13 014 до 13 308. Контактировавшие с больными 96 710 человек находятся под наблюдением медиков. Самые высокие показатели заболеваемости по возрастным группам зафиксированы среди школьников 10–14 лет – 5013 случаев, от 0 до 4 лет - 2994 ребенка и 1712 детей в возрасте от 5 до 9 лет. Во время последней вспышки кори в стране в 2015-2016 годах умерли 132 и заболели 53 737 человек.