Общество 13.08.2025 в 12:51

Жителям Бурятии напомнили о запрете вылова омуля

Наступил период нереста рыбы
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»
Жителям Бурятии напомнили о запрете рыболовства во время нереста омуля. Так, с 15 августа по 15 ноября промысел запрещен в заливах Байкала Сор (Посольский сор) и Сор-Черкалово (Истокский сор), а также в реке Селенга.

А с 15 сентября по 31 октября – в реках Хилок, Чикой и их притоках.

«Граждане, задержанные за незаконную добычу (вылов) водных биоресурсов в запрещенное время и запрещенном месте, будут нести ответственность, предусмотренную частью 2 статьи 8.37 КоАП РФ и статьей 256 УК РФ», - отметили в Ангаро-Байкальском территориальном Управлении Росрыболовства.

За вылов одного омуля грозит штраф в 3 640 рублей, а в запретный период, т.е. с 15 августа по 15 ноября – 7 280 рублей.
