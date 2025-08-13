Жителям Бурятии напомнили о запрете вылова омуля

Жителям Бурятии напомнили о запрете рыболовства во время нереста омуля. Так, с 15 августа по 15 ноября промысел запрещен в заливах Байкала Сор (Посольский сор) и Сор-Черкалово (Истокский сор), а также в реке Селенга.А с 15 сентября по 31 октября – в реках Хилок, Чикой и их притоках.«Граждане, задержанные за незаконную добычу (вылов) водных биоресурсов в запрещенное время и запрещенном месте, будут нести ответственность, предусмотренную частью 2 статьи 8.37 КоАП РФ и статьей 256 УК РФ», - отметили в Ангаро-Байкальском территориальном Управлении Росрыболовства.За вылов одного омуля грозит штраф в 3 640 рублей, а в запретный период, т.е. с 15 августа по 15 ноября – 7 280 рублей.