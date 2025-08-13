Общество 13.08.2025 в 13:26

Врачи Улан-Удэ вернули ребенку способность говорить

Он потерял речь при неудачном нырянии в водоем
Текст: Елена Кокорина
Врачи Улан-Удэ вернули ребенку способность говорить

Логопеды ДРКБ получили квалификацию афазиологов и уже применили знания на практике в отделении травматологии, оказав помощь ребёнку, который неудачно нырнул в водоем в июне этого года.

- Логопеды провели первичный тест на дисфагию и в рекомендациях проведённой консультации, назначили голосовой клапан. Благодаря оперативной доставке и установке клапана, мальчик, которому была проведена трахеостома, вновь обрел возможность говорить, - рассказали в Детской клинической больнице.

Лариса Цыбыктарова и Аюна Шахмалова, опытные логопеды Психотерапевтического отделения ДРКБ, прошли обучение в передовом Клиническом институте мозга в Свердловской области. Теперь они могут оказывать квалифицированную помощь маленьким пациентам по направлению афазиология. Афазиология, как раздел клинической лингвистики, занимается изучением расстройств речи, возникающих вследствие локальных поражений головного мозга.

Благодаря полученным знаниям, специалисты помогут детям восстановить утраченные речевые навыки, развить коммуникативные способности и преодолеть трудности, связанные с пониманием и выражением речи.

Фото: ДРКБ

