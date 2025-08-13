На Гостиных рядах в Улан-Удэ установили новый туалет

В Улан-Удэ установили новый модульный туалет на Гостиных рядах. А старый клозет пришлось отправить на ремонт – ранее вандалы выломали дверь и повредили оборудование.«Новый туалет теперь под видеонаблюдением – всё для сохранности городского имущества», – сказал директор комбината по благоустройству Игорь Мункуев.Жителей и гостей просят бережно относиться к объектам инфраструктуры. А свидетелей порчи городского имущества призывают сообщать о фактах вандализма в полицию.