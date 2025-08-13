В Бурятии журавли-красавки вышли на променад

В Бурятии на прошлой неделе орнитологи Тункинского национального парка завершили учет численности редких журавлей-красавок. Точные цифры будут позже, а пока местные инспекторы поделились видеозаписью птичьего променада.

- Государственные инспекторы Зун-Муринского инспекторского участка поделились видео, где журавли-красавки с птенцами прогуливаются в местности Хонгоодоры. Здесь обнаружено три пары журавлей-красавок. Две пары успешно вырастили птенцов: у одной пары двое малышей, у второй — один. К сожалению, третья пара осталась без птенцов. Радует тот факт, что птенцы выросли большими и уже уверенно осваивают полёты, - пишут в ТГ-канале Тункинского нацпарка.

Фото: Тункинский нацпарк