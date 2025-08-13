Общество 13.08.2025 в 13:55
В Бурятии жители просят спилить высоченный тополь
Обращения в местную администрацию и РЭС результатов не дали
Текст: Карина Перова
В Заиграевском районе Бурятии жителям Челутая мешает высоченный тополь. Люди просят спилить дерево исполинских размеров.
Они рассказали о проблеме представителям регионального отделения Народного фронта. По их словам, неоднократные обращения в местную администрацию и РЭС результатов не дали.
«Помогите, пожалуйста, спилить тополь. Он огромный, ветки при ветре падают, очень страшно. Дерево представляет опасность для всех, становится все больше и хрупче», - написали жители.
