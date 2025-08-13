В Улан-Удэ заботливо взращивают крошечные сосны

В Городском лесничестве бережно взращивают будущее улан-удэнских лесов, таким образом заботясь о его зеленом облике. Накануне лесники поделились фотографиями и видео самых юных подопечных – крошечных сосен, которым пока всего четыре месяца.

- Глядя на эти маленькие ростки, трудно представить, сколько времени и сил потребуется, чтобы они превратились в могучие деревья. Путь от крошечного семени до взрослой сосны – это долгий и кропотливый труд, требующий постоянного ухода и внимания. Ежедневно следим за тем, чтобы у маленьких сосен было достаточно света, влаги и питательных веществ. Оберегаем их от болезней и вредителей, чтобы они выросли крепкими и здоровыми, – рассказала агроном Саяна Бадмаева.

Чтобы сосна достигла взрослого возраста и начала приносить пользу городу, потребуется не один десяток лет. Именно поэтому так важно бережно относиться к каждому дереву в нашем городе.

Фото: МБУ «Городское лесничество»