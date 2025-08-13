Общество 13.08.2025 в 14:28
Власти Улан-Удэ выделят горожанам скамейку
Чиновники отреагировали на возмущение жителей города
Текст: Татьяна Жамсуева
Чиновники мэрии Улан-Удэ отреагировали на публикацию «Номер один» о проблеме на остановке «Центральный рынок» (в сторону ул. Бабушкина), где, несмотря на оживленный пассажиропоток, нет скамейки. Горожане жаловались и на другие неудобства.
- Уже второй год возле Центрального рынка идет ремонт. К автобусной остановке не подойти. Неужели городским властям трудно для ожидающих пассажиров установить элементарные скамейки? Это ведь рынок, и в основном пассажиры стоят с покупками. А там даже сумку некуда поставить. Все заплевано и загажено. Некоторые маршруты людям приходится ждать по полчаса. И не все пассажиры молодые, в основном стоят люди в возрасте. Конечно, при дожде там сухо, но все равно находиться не совсем приятно. Хочется, чтобы обратили внимание на эту проблему, - пожаловалась горожанка на необустроенность общественной остановки в центре города.
На днях администрация города сообщила «Номер один», что в Комбинат по благоустройству направлено поручение об установке скамьи.
- В связи с сильной загруженностью установка планируется до конца августа 2025, - обещают чиновники.
Что касается «раскопок» возле Центрального рынка, то, как уже писало наше издание, полностью завершить ремонт по ул. Свердлова планируется в ноябре. Также подрядчик за свой счет восстановит и благоустроит участки, которые пострадали во время ремонта.
