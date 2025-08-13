Общество 13.08.2025 в 14:28

Власти Улан-Удэ выделят горожанам скамейку

Чиновники отреагировали на возмущение жителей города
A- A+
Текст: Татьяна Жамсуева
Власти Улан-Удэ выделят горожанам скамейку
Фото: «Номер один»
Чиновники мэрии Улан-Удэ отреагировали на публикацию «Номер один» о проблеме на остановке «Центральный рынок» (в сторону ул. Бабушкина), где, несмотря на оживленный пассажиропоток, нет скамейки. Горожане жаловались и на другие неудобства.

- Уже второй год возле Центрального рынка идет ремонт. К автобусной остановке не подойти. Неужели городским властям трудно для ожидающих пассажиров установить элементарные скамейки? Это ведь рынок, и в основном пассажиры стоят с покупками. А там даже сумку некуда поставить. Все заплевано и загажено. Некоторые маршруты людям приходится ждать по полчаса. И не все пассажиры молодые, в основном стоят люди в возрасте. Конечно, при дожде там сухо, но все равно находиться не совсем приятно. Хочется, чтобы обратили внимание на эту проблему, - пожаловалась горожанка на необустроенность общественной остановки в центре города. 

На днях администрация города сообщила «Номер один», что в Комбинат по благоустройству направлено поручение об установке скамьи. 

- В связи с сильной загруженностью установка планируется до конца августа 2025, - обещают чиновники.

Что касается «раскопок» возле Центрального рынка, то, как уже писало наше издание, полностью завершить ремонт по ул. Свердлова планируется в ноябре. Также подрядчик за свой счет восстановит и благоустроит участки, которые пострадали во время ремонта.
Теги
остановка ремонт

Все новости

В Улан-Удэ самокатчик угодил под машину
13.08.2025 в 15:37
Пенсионер из Новосибирска хочет завещать квартиру кошке
13.08.2025 в 14:57
Ламы из Бурятии готовятся к защите и получению высокого буддийского звания
13.08.2025 в 14:51
Власти Улан-Удэ выделят горожанам скамейку
13.08.2025 в 14:28
В Улан-Удэ заботливо взращивают крошечные сосны
13.08.2025 в 14:03
В Бурятии жители просят спилить высоченный тополь
13.08.2025 в 13:55
В Бурятии журавли-красавки вышли на променад
13.08.2025 в 13:40
На Гостиных рядах в Улан-Удэ установили новый туалет
13.08.2025 в 13:33
Врачи Улан-Удэ вернули ребенку способность говорить
13.08.2025 в 13:26
В Бурятии медведи смущают спасателей, ищущих пропавших рыбаков
13.08.2025 в 13:15
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

Читайте также
Пенсионер из Новосибирска хочет завещать квартиру кошке
«Людям я не верю», говорит пожилой мужчина
13.08.2025 в 14:57
Ламы из Бурятии готовятся к защите и получению высокого буддийского звания
Оба – родом из села Ацагат
13.08.2025 в 14:51
В Улан-Удэ заботливо взращивают крошечные сосны
Заботятся о будущем лесов столицы в местные агрономы
13.08.2025 в 14:03
В Бурятии жители просят спилить высоченный тополь
Обращения в местную администрацию и РЭС результатов не дали
13.08.2025 в 13:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru