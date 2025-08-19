Маткапитал на образование в вузах Бурятии

Вопрос: «Правда ли, что заявление на оплату учебу из средств маткапитала можно подать прямо в самом вузе?»

Олег Т., г. Улан-Удэ

Отвечает Социальный фонд России по Республике Бурятия:

- Родителям абитуриентов теперь не нужно обращаться в клиентские службы регионального Отделения Соцфонда, МФЦ или подавать заявление на Госуслугах. Заявление о распоряжении маткапиталом можно подать непосредственно в вузе при заключении договора об обучении. Вузы сами передадут всю необходимую информацию в Отделение СФР по Бурятии.

В Бурятии это можно сделать в следующих учебных заведениях:

- Бурятский государственный университет (БГУ);

- Бурятская государственная сельскохозяйственная академия (БГСХА);

- Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (ВСГУТУ).

Помните, чтобы воспользоваться этой возможностью, вашему ребенку на момент начала учебы должно быть не больше 25 лет. В договоре обязательно должно быть указано, что обучение оплачивается из средств маткапитала.

Оплата может быть, как единоразовой — за все время обучения, так и поэтапной — за семестр или курс.