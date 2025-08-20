Услуги нотариуса

Вопрос: «Для каких сделок нужен нотариус?»

Татьяна Б.

Для некоторых документов и сделок обязательно нужен нотариус. Без его удостоверения не обойтись по закону: документ не вступит в силу, а сделка не станет действительной.

Вот несколько таких примеров:

1. Брачный договор. По закону приобретенное в браке имущество считается совместно нажитым и делится поровну. Брачный договор может изменить этот режим. Заключать, менять и расторгать его нужно через нотариуса — по взаимному желанию. До брака или после свадьбы.

2. Соглашение об алиментах. Если родители договорились о содержании детей без суда. Можно установить в фиксированном размере, доле от дохода или в виде имущества. Соглашение имеет силу исполнительного документа.

3. Продажа долей в жилье. При отчуждении долей нотариус обязателен, например, в таких случаях:

- если не все участники долевой собственности участвуют в договоре;

- доля принадлежит несовершеннолетнему или ограниченно дееспособному.

Исключения, когда нотариус не нужен — в п.1.1 ст. 42 Закона о государственной регистрации недвижимости.

4. Завещание. Без него имущество распределяется между наследниками по закону в порядке очереди. Чтобы изменить общее правило, можно написать завещание. По желанию — изменить или отменить его в любое время. Завещанное имущество можно продавать или дарить, тогда оно не войдет в наследство.

5. Дарение недвижимости. С 2025 года сделки дарения недвижимого имущества требуют нотариального удостоверения. Даже между близкими родственниками. Нотариус может сразу передать документы для регистрации в Росреестре.