Общество 20.08.2025 в 09:00

Услуги нотариуса

Разберем основные случаи
A- A+
Текст: Номер один
Услуги нотариуса
Pixabay

Вопрос: «Для каких сделок нужен нотариус?»

Татьяна Б.

Для некоторых документов и сделок обязательно нужен нотариус. Без его удостоверения не обойтись по закону: документ не вступит в силу, а сделка не станет действительной.

Вот несколько таких примеров:

1. Брачный договор. По закону приобретенное в браке имущество считается совместно нажитым и делится поровну. Брачный договор может изменить этот режим. Заключать, менять и расторгать его нужно через нотариуса — по взаимному желанию. До брака или после свадьбы.

2. Соглашение об алиментах. Если родители договорились о содержании детей без суда. Можно установить в фиксированном размере, доле от дохода или в виде имущества. Соглашение имеет силу исполнительного документа.

3. Продажа долей в жилье. При отчуждении долей нотариус обязателен, например, в таких случаях:

- если не все участники долевой собственности участвуют в договоре;

- доля принадлежит несовершеннолетнему или ограниченно дееспособному.

Исключения, когда нотариус не нужен — в п.1.1 ст. 42 Закона о государственной регистрации недвижимости.

4. Завещание. Без него имущество распределяется между наследниками по закону в порядке очереди. Чтобы изменить общее правило, можно написать завещание. По желанию — изменить или отменить его в любое время. Завещанное имущество можно продавать или дарить, тогда оно не войдет в наследство.

5. Дарение недвижимости. С 2025 года сделки дарения недвижимого имущества требуют нотариального удостоверения. Даже между близкими родственниками. Нотариус может сразу передать документы для регистрации в Росреестре.

Теги
справбюро

Все новости

Пропавшего в Иркутске младенца через семь лет нашли в другой семье
20.08.2025 в 09:49
Местный криптофермер нанес Бурятии ущерб на 37 млн рублей
20.08.2025 в 09:48
В Бурятии жена бойца СВО работает водителем на огромном туристическом автобусе
20.08.2025 в 09:41
В Бурятии отец-одиночка с трудом уволился из армии и теперь помогает участникам СВО
20.08.2025 в 09:35
В Бурятии полицейские проводят операцию «Злостник»
20.08.2025 в 09:22
В Улан-Удэ любитель нацистской символики оказал сопротивление приставам
20.08.2025 в 09:17
Блогер-миллионник без ног покорил Пик Любви в Бурятии
20.08.2025 в 09:10
Леса Бурятии полностью освободили от пожаров
20.08.2025 в 09:01
Услуги нотариуса
20.08.2025 в 09:00
В Бурятии студенческие кредиты загоняют молодых людей в кабалу
20.08.2025 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

Читайте также
Местный криптофермер нанес Бурятии ущерб на 37 млн рублей
За незаконное потребление электроэнергии он пойдет под суд
20.08.2025 в 09:48
В Бурятии жена бойца СВО работает водителем на огромном туристическом автобусе
Раньше Елизавета трудилась в «Городских маршрутах» в Улан-Удэ
20.08.2025 в 09:41
В Бурятии отец-одиночка с трудом уволился из армии и теперь помогает участникам СВО
Для этого Виталий Потапов создал Ассоциацию ветеранов спецоперации
20.08.2025 в 09:35
В Бурятии полицейские проводят операцию «Злостник»
Среди водителей ищут тех, кто еще не оплатил штрафы
20.08.2025 в 09:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru