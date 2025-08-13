Ламы из Бурятии готовятся к защите и получению высокого буддийского звания. Оба – родом из села Ацагат Заиграевского района.Хайбзун лама Цыренов служит в Ацагатском дацане, после 14-ти лет обучения, изучения Дхармы в Дрепунг Гоман дацане получил разрешение на экзамен на звание Геше-кабчу. Защита состоится в сентябре.«Существует давняя традиция – после завершения обучения и защиты, выпускники угощают, подносят пищу и денежные подношения учителям, ламам и студентам-хуваракам монастыря. В Гоман дацане проживают около трех тысяч человек, и ожидаемые расходы на подношения составляют примерно 2 млн рублей», - рассказали в Ацагатском дацане.А Батор лама Галданов готовится в декабре к защите и получению высокого буддийского звания Геше Габжа, приравниваемого к доктору буддийской философии. Защита состоится в Гоман дацане (штат Карнатака, юг Индии). Именно в этом монастыре Батор лама обучался на протяжении 16 лет, изучая пять основных, глубочайших буддийских дисциплин.