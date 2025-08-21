Оплата услуг на Госуслугах
Вопрос: «Могу ли я платить за детский сад через Госуслуги?»
Людмила Петровна Ф.
Да, можете.
На портале Госуслуг можно осуществлять следующие виды платежей:
- госпошлины;
- налоги и налоговые задолженности;
- проезд по платным дорогам;
- штрафы;
- услуги ЖКХ;
- детский сад, дошкольное или дополнительное образование для ребенка;
- задолженность по исполнительному производству.
Способы оплаты:
- через Систему быстрых платежей (СБП);
- банковскими картами «Мир», Visa, Masterсard, Maestro;
- через SberPay, Gazprom Pay, VTB Pay;
- со счета мобильного телефона операторов МТС, Билайн, МегаФон, T2, Yota, Т‑Мобайл, Ростелеком;
- с помощью электронного кошелька ЭЛПЛАТ.
Важно помнить, что по некоторым платежам может взиматься комиссия. Это зависит от банка и тарифов платежной системы.