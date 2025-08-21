Общество 21.08.2025 в 09:00

Оплата услуг на Госуслугах

За что можно платить онлайн?
Текст: Номер один
Оплата услуг на Госуслугах
Вопрос: «Могу ли я платить за детский сад через Госуслуги?» 

Людмила Петровна Ф.

Да, можете. 

На портале Госуслуг можно осуществлять следующие виды платежей:

- госпошлины;

- налоги и налоговые задолженности;

- проезд по платным дорогам;

- штрафы;

- услуги ЖКХ;

- детский сад, дошкольное или дополнительное образование для ребенка;

- задолженность по исполнительному производству.

Способы оплаты:

- через Систему быстрых платежей (СБП);

- банковскими картами «Мир», Visa, Masterсard, Maestro;

- через SberPay, Gazprom Pay, VTB Pay;

- со счета мобильного телефона операторов МТС, Билайн, МегаФон, T2, Yota, Т‑Мобайл, Ростелеком;

- с помощью электронного кошелька ЭЛПЛАТ.

Важно помнить, что по некоторым платежам может взиматься комиссия. Это зависит от банка и тарифов платежной системы.

