Оплата услуг на Госуслугах

Вопрос: «Могу ли я платить за детский сад через Госуслуги?»

Людмила Петровна Ф.

Да, можете.

На портале Госуслуг можно осуществлять следующие виды платежей:

- госпошлины;

- налоги и налоговые задолженности;

- проезд по платным дорогам;

- штрафы;

- услуги ЖКХ;

- детский сад, дошкольное или дополнительное образование для ребенка;

- задолженность по исполнительному производству.

Способы оплаты:

- через Систему быстрых платежей (СБП);

- банковскими картами «Мир», Visa, Masterсard, Maestro;

- через SberPay, Gazprom Pay, VTB Pay;

- со счета мобильного телефона операторов МТС, Билайн, МегаФон, T2, Yota, Т‑Мобайл, Ростелеком;

- с помощью электронного кошелька ЭЛПЛАТ.

Важно помнить, что по некоторым платежам может взиматься комиссия. Это зависит от банка и тарифов платежной системы.