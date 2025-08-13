Пенсионер из Новосибирска хочет завещать квартиру кошке

— Я специально искал курильского бобтейла, потому что до этого у меня были два кота этой же породы, — рассказывает пенсионер журналисту КП-Новосибирск . — Она оказалась ласковой, мягкой, пушистой, разговорчивой. Живёт у меня уже четыре месяца. Это третья кошка в моей жизни и, думаю, последняя. Хочу, чтобы она меня пережила.





Мама кошки Саши встречает её у порога. Когда Сергей уезжает, он передаёт Сашу на передержку к прошлым хозяевам

— Я назвала его Ракет, потому что он был солнечного окраса. «Ра» — это бог Солнца. А «кэт» — кот по-английски. Я его называл просто — Ракет — солнечный кот, — вспоминает Сергей.







Кот Ракет





— До сих пор не могу вспоминать без слёз, — признаётся он. — В глазах у него в тот момент была такая обречённость, что сердце сжалось.







Ракет прожил с Сергеем недолго. По его словам, это был его любимый кот





Пока в его доме тихо. Маленькая студия, диван, шкаф, холодильник, документы в папке и пушистая Саша, которая встречает его каждый день.





75-летний пенсионер из Новолугового, что в Новосибирской области, собирается завещать свою квартиру кошке. Вернее, человеку, который согласится ухаживать за ней до конца её жизни.— Я хочу, чтобы Саша дожила свой век в тепле и сытости, а уж потом квартира пусть достанется тому, кто о ней заботился, — говорит 75-летний Сергей. — Людям я не верю.Сергей уже пытался оформить такую сделку официально, но нотариус объяснил: в российском законе завещать имущество животному нельзя. Теперь мужчина ищет того, кому сможет доверить самое ценное, что у него осталось.Саша — курильский бобтейл, дочка чемпионов мира. Родители кошки выигрывали выставки не только в России, но и за рубежом: в Казахстане, Молдавии, Монголии. Когда у заводчицы родился помёт, четыре котёнка, Сашу предложили Сергею: либо за 40 тысяч рублей и под контролем для разведения, либо после стерилизации — почти даром. В итоге он заплатил символические 100 рублей.Первым котом в жизни Сергея стал Сильвер, курильский бобтейл — прожил 11 лет. Настоящий охотник, он пропадал на ночь, а утром приносил хозяину «подарки»: мышей, кротов, птиц, голубей, однажды — змею в 35 сантиметров.Второй — Ракет — достался Сергею трёхлетним, весом восемь килограммов.Питомец долго не шёл на контакт, рычал, выпускал когти, однажды прокусил руку до кости. Но потом стал настоящим другом. Для Сергея стало ударом, когда Ракет заболел раком, и его пришлось усыпить.Живёт Сергей в студии 23 квадратных метра, купленной на деньги от продажи материнского дома в деревне. Раньше у него была квартира в Советском районе Новосибирска, полученная за долгие годы службы: он работал на Камчатке, в Приморье, Североморске, Серовдинске, бывал в Африке.Шесть лет назад умерла жена — по словам Сергея, прекрасная женщина. Болезнь — ревматоидный артрит — не оставила шансов. Перед смертью она переписала свою долю квартиры на младшую дочь, Сергей — свою на старшую. После этого отношения с младшей резко испортились. Ссоры начались еще с момента, когда младшая дочь выходила замуж, и, по словам Сергея, не познакомила своего избранника с отцом.— Жених вдруг откуда ни возьмись появился. Ну и парень оказался нехорошим. Хочу подчеркнуть, что я говорю это со своей колокольни. У каждого своя правда, — отмечает мужчина.После смерти жены Сергей жил с младшей дочерью и её семьей. Поэтому, находясь в одной квартире, учитывая назревавший конфликт между родными, в какой-то момент отношения окончательно испортились.— В коридоре она мне прямо в лицо сказала: «Ненавижу!». У меня всё оборвалось, — вспоминает он. — Я взял кота, альбомы, документы, бросил ключи под ноги и ушёл.Переезд в Солнечный оказался началом новой жизни в одиночестве. Через полгода раздался звонок от младшей: «Привет! Это твоя дочь». Сергей признается, что сердце его ёкнуло, когда он услышал её голос.— В ответ я сказал: «Извините, вы ошиблись, моя дочь умерла 19 августа в 15 часов» (время, когда случилась ссора – прим. ред.). Небольшая пауза, а после услышал: «Ты для меня давно умер». Я потом анализировал всё это. Да, я сделал в чем-то неправильно. Но не мог простить того, что мне в лицо прошипели «Ненавижу».С тех пор прошло несколько лет. Отец и младшая дочь так и не общаются.Старшая дочь живёт в Ленинском районе. По словам Сергея, они поддерживают связь, но очень редко: приезжает к отцу два раза в год. Сергей признаётся — он не ждёт подарков.— Мне просто хочется, чтобы ко мне приехали по-человечески. Чтобы сел рядом родной человек, обнял и сказал: «Папка, все хорошо».У младшей есть сын, которому 20 лет. Он навещает дедушку пару раз в год, получает от него по 100 долларов или евро. Внучка младшей видеть его не хочет, говорит Сергей.От старшей дочери у Сергея внучка — 23-летняя девушка: учёбу бросала и снова поступала, скоро у нее свадьба. Дедушка получил приглашение, но, как сам говорит, приходить не хочет — там будет младшая дочь Надя, с которой они так и не помирились.После всего, что произошло, Сергей уверен: завещать имущество детям или родственникам не хочет. Хочет быть спокоен за кошку и найти того, кто будет любить её так же, как он сам.— Я не верю в человеческую порядочность. Но всё равно ищу человека, которому мог бы доверить Сашу. Чтобы она прожила свои годы в тепле и заботе. А потом квартира пусть будет его, — говорит пенсионер.