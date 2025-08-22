Общество 22.08.2025 в 09:00

Путевки на санаторно-курортное лечение

Как получить?
Текст: Номер один
Номер один

Вопрос: «Кто может получить бесплатную путевку на санаторно-курортное лечение?»

Инна Михайловна Л.

Получить путевку на санаторно-курортное лечение могут федеральные льготники, в том числе:

- граждане с инвалидностью, в их числе дети,

- ветераны боевых действий,

- ветераны ВОВ,

- лица, подвергшиеся воздействию радиации, и другие категории льготников.

Для получения путевки необходимо:

1. оформить у лечащего врача справку по форме 070/у;

2. подать заявление на портале Госуслуг.

Вместе с путевкой предоставляются талоны на бесплатный проезд к месту лечения и обратно.

Для лиц, сопровождающих детей с инвалидностью и граждан с инвалидностью I гр., также предоставляется бесплатная путевка.

справбюро

