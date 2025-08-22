Общество 22.08.2025 в 09:00
Путевки на санаторно-курортное лечение
Как получить?
Вопрос: «Кто может получить бесплатную путевку на санаторно-курортное лечение?»
Инна Михайловна Л.
Получить путевку на санаторно-курортное лечение могут федеральные льготники, в том числе:
- граждане с инвалидностью, в их числе дети,
- ветераны боевых действий,
- ветераны ВОВ,
- лица, подвергшиеся воздействию радиации, и другие категории льготников.
Для получения путевки необходимо:
1. оформить у лечащего врача справку по форме 070/у;
2. подать заявление на портале Госуслуг.
Вместе с путевкой предоставляются талоны на бесплатный проезд к месту лечения и обратно.
Для лиц, сопровождающих детей с инвалидностью и граждан с инвалидностью I гр., также предоставляется бесплатная путевка.
