Единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву

Вопрос: «Каковы условия оформления единовременного пособия беременной жене военнослужащего?»

Евгения Игоревна А.

Специальное единовременное пособие могут оформить будущие мамы, чьи мужья проходят военную службу по призыву, либо учатся на первом курсе военного училища или военной кафедры учебного заведения.

Размер пособия в 2025 году составляет 51 198 рублей по Республике (в северных районах - 55 464 рублей).

Пособие ежегодно индексируется. Его назначают при сроке беременности не менее 180 дней. Процесс подачи документов максимально упростила цифровизация – это можно сделать онлайн на портале Госуслуг, а также в клиентской службе СФР или МФЦ.

Важно помнить, что заявление необходимо подать не позднее 6 месяцев со дня окончания службы.